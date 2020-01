Selvaggia Lucarelli contro i vip alle Maldive: “Le marchette lasciatele a chi deve guadagnarsi la pagnotta” - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Paola Francioni Ira di Selvaggia Lucarelli contro i vip in vacanza alle Maldive, che probabilmente non casualmente hanno scelto di trascorrere le ferie natalizie nello stesso resort di lusso. L'ipotesi della giornalista è che dietro ci possano essere accordi di marketing Le vacanze natalizie sono ormai agli sgoccioli e molti volti noti stanno facendo ritorno in Italia. Quest'anno, tantissimi vip hanno scelto di trascorrere le ferie invernali al caldo e la meta prediletta sono state le Maldive. Gli splendidi atolli tropicali sono quasi stati presi d'assalto dai personaggi più conosciuti del nostro Paese, che pare si siano dati tutti appuntamento nel medesimo resort di lusso, di una nota catena alberghiera. Un caso? Forse no, come ha spiegato Selvaggia Lucarelli in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le ... Leggi la notizia su ilgiornale

stanzaselvaggia : Una delle persone più umane e intelligenti che conosca ha provocato la morte di una persona. La intervistai sul Fat… - ChiccoseDOC : IL CAPODANNO DEI #FERRAGNEZ A DUBAI, TRAVOLTI DALLA POLEMICA SOCIAL IN CUI SI E’ INSERITA ANCHE LA STOCCATA DI SELV… - valeriodistefan : Diffamazione: Selvaggia Lucarelli assolta in appello a seguito della querela di Barbara D’Urso -