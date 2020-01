Roma, chi si rivede! Bruno Peres torna ad allenarsi a Trigoria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, guarda un po’ chi si rivede. Bruno Peres rientra dall’esperienza in Brasile e ricomincia ad allenarsi in gruppo coi giallorossi Ha fallito in Brasile, col San Paolo e col Recife. Adesso Bruno Peres è ufficialmente tornato alla base, ovvero alla Roma. Il terzino brasiliano nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi regolarmente coi giallorossi. Arrivato nel 2016, ha deluso sotto la guida prima di Spalletti e poi di Di Francesco, nonostante qualche fugace buona partita. L’esperienza in patria non è stata altrettanto fortunata e ora Petrachi cercherà una sistemazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

