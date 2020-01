Per Scotti, “senza una visione l'Italia rischia un secondo 1992” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Io credo che l'attuale maggioranza di governo non sia consapevole del rischio che corre il Paese”. In una intervista a La Stampa di Torino, Vincenzo Scotti, classe 1933, più volte ministro di prima fascia per la Dc (Esteri, Interno, Lavoro, Beni culturali), negli ultimi anni animatore della Link University, considerata un centro di studi limitrofo ai Cinque Stelle, lancia un avviso: “Se le forze politiche non ritrovano visione, valori condivisi, l'Italia rischia una crisi di sistema, esattamente come nel 1992”. Una crisi, secondo Scotti, che “segnò un passaggio traumatico nella storia della Repubblica” e il premier Conte “deve stare molto attento a non apparire velleitario, provando invece ad essere costruttore” perché se invece “si preoccupa di tutelare solo se stesso, rischia di perdersi”. Quindi l'ex ministro Dc invia un messaggio in bottiglia all'indirizzo di Palazzo Chigi: se ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Per Scotti, “senza una visione l'Italia rischia un secondo 1992”: “Io credo che l'attuale maggioranza di governo no… - CiceroM5S : RT @DeSantis1948: ++ PER COMINCIARE UN 2020 A 5?? ++ VINCENZO SCOTTI - DC Scandalo appalti per la ricostruzione post-terremoto, Peculato e… - Gianni_Elia : @Zippo88lrr @d_condorelli @borghi_claudio @Je_Scotti @AmataSalvo @Chiaps @gustinicchi ...per cortesia: non parlare… -