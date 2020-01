Paragone: "Io da qui non mi muovo" (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Io da qui non mi muovo, resto incollato al mio scranno di Palazzo Madama, dovranno buttarmi fuori con la forza”. In una intervista al Corriere delle Sera, il senatore Gianluigi Paragone appena espulso dal Movimento ripete questa dichiarazione come un ritornello. Il suo obiettivo è costringere Luigi Di Maio a riammetterlo nel Movimento con tanto di scuse. Nel frattempo va ripetendo: “Cari falsi probiviri, cari uomini del nulla, voi avete paura di me perché io ho quel coraggio che vo i non avete più. Contro la meschinità del vostro arbitrio mi appellerò” perché “io non sono il distruttore del Movimento”. E anzi, a dirla tutta, “vorrei fosse ancora l'ariete contro il sistema. Contesto solo l'eccessiva timidezza”. Ma Paragone non s'arrende all'idea di essere stato messo fuori e non considera finito il suo rapporto con i 5Stelle in quanto “il Nulla non è il Movimento, sono i ... Leggi la notizia su agi

