Moggi: Gattuso somiglia a un traghettatore e non a un tecnico con cui si vuole ripartire (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luciano Moggi sulle pagine di Libero oggi parla della delusione del Napoli De Laurentiis pensava che la sua squadra potesse lottare per il primato, invece si trova all’ottavo posto della classifica a ben 11 punti dalla zona Champions. Una delusione che è costata cara all’allenatore, come sempre accade, nonostante il fatto che l’ambiente in casa Napoli si sia deteriorato dopo l’imposizione del ritiro da parte del presidente e il conseguente ammutinamento E Ancelotti ne ha fatto le spese, reo di non aver saputo tenere in pugno i giocatori che si erano permessi persino di boicottare il ritiro (non l’ha salvato neppure il 4-0 inflitto al Genk e la qualificazione in Champions League). Lo ha sostituito Gattuso, con un contratto anomalo secondo Moggi che lo fa somigliare più ad un traghettatore che ad un mister con il quale si vuol ripartire L'articolo Moggi: Gattuso ... Leggi la notizia su ilnapolista

