LIVE Italia-Russia 0-2, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini lotta, ma cede a Medvedev. Ora un fondamentale doppio (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Match spettacolare con un buonissimo Fognini. Medvedev, fatto salvo il primo set, ha mostrato le sue grandi doti. 6-3 Medvedev VINCE IL TERZO SET! 15-40 Scappa via il dritto dell’azzurro. 15-30 In questo scambio è successo davvero di tutto! Palla corta di Fognini, Medvedev tira forte di dritto, l’azzurro ci arriva in allungo, il russo in qualche modo spedisce di la. 15-15 Errore gratuito dell’azzurro. 15-0 Servizio esterno, dritto a incrociare e smash vincente! Gran punto di Fognini! 5-3 Medvedev! Il russo vince il game grazie ad un servizio! 40-15 Sbaglia la risposta l’azzurro! 30-15 Servizio e dritto da manuale di Medvedev! 15-15 Peccato per l’errore di Fognini. 0-15 Fognini difende in maniera incredibile e chiude con una volée alta d’autore. 3-4 Medvedev! Fognini meraviglioso in questo game. ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 6-1 1-6 2-3 russo in vantaggio di un game nel terz… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 6-1 1-4 russo in vantaggio di un break nel secondo… -