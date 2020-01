LIVE Italia-Russia 0-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 5-0, il ligure sta dominando. Sconfitto Travaglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 SET POINT Fognini! 30-15 Fognini eccezionale. Comanda lo scambio e chiude con un perfetto tocco di rovescio. 5-1 Medvedev accorcia le distanze. 40-15 Lunga la risposta di Fognini. 15-15 In rete il passante di Fognini. 5-0 Fognini! Un dominio dell’azzurro nel primo set. 30-15 Ancora Fognini con il dritto vincente. 15-15 Fognini sfonda con il dritto. 0-4 ALTRO BREAK DI Fognini! Il ligure prende il largo nel primo set. 30-40 PALLA BREAK Fognini! 30-30 Smash vincente di Fognini. 30-0 Fognini spara lungo con il dritto. 3-0 Fognini! Medvedev spara il dritto in rete. Ottimo inizio del ligure. 40-0 Fognini domina lo scambio e chiude con lo smash. 30-0 Fantastica palla corta di Fognini. 15-0 Errore di rovescio del russo. 2-0 BREAK DI Fognini! Medvedev sbaglia il recupero in allungo. 15-40 DUE PALLE BREAK PER Fognini! 15-30 Doppio fallo ... Leggi la notizia su oasport

