Gazzetta: emergenza difesa, una stagione da dimenticare per il Napoli (Di venerdì 3 gennaio 2020) È oramai certo che Koulibaly non ci sarà in campo lunedì sera per affrontare l’Inter al San Paolo, colpa dell’infortunio muscolare rimediato contro il Parma. La Gazzetta dello Sport, ripercorre quest’anno sottotono del difensore senegalese e il generale di tutto il reparto del Napoli C’è più di un motivo nel flop della difesa napoletana. Questioni di carattere personale più che di gioco. Certo, senza Albiol il settore arretrato ha perso il punto di riferimento, il regista che è sempre riuscito a dare un certo equilibrio a tutto il reparto. L’arrivo di Manolas aveva lasciato sperare che il muro del Napoli sarebbe diventato impenetrabile, invece il reparto ha cominciato a collezionare una lunga serie di errori. Quello che sicuramente pesa è stata la Coppa D’Africa che ha impedito a Koulibaly di fare le preparazione con la squadra la necessità di averlo ... Leggi la notizia su ilnapolista

