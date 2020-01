Esper: “Pronti ad azioni preventive contro l’Iran” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il segretario alla Difesa Mark Esper ha lanciato un avvertimento all’Iran: gli Stati Uniti sono pronti a intraprendere “azioni preventive” per proteggere il personale impegnato all’estero. Dichiarazioni arrivate a pochi giorni dall’assalto all’Ambasciata di Baghdad –del 31 dicembre scorso– da parte di miliziani dell’Hezbollah iracheno legati a doppio filo all’Iran, obbligando la Casa Bianca e il Pentagono a ordinare l’invio in Iraq di parte dell’82a divisione aerotrasportata per garantire la sicurezza della zona. Nel comunicato emesso dal Pentagono, però, viene sottolineato anche che l’intelligence statunitense ha suggerito di alzare il livello di allerta essendoci chiari segni di possibili attacchi o di provocazioni da parte di “gruppi sostenuti direttamente dall’Iran”. azioni in Iraq? L’ipotesi di un attacco preventivo direttamente contro il territorio iraniano ... Leggi la notizia su it.insideover

M1kM3n : RT @GeopoliticalCen: Gli Stati Uniti sono pronti ad attacchi preventivi contro l'Iran o i suoi Proxy se ci saranno indicazioni forti relati… - Simona53313767 : RT @GeopoliticalCen: Gli Stati Uniti sono pronti ad attacchi preventivi contro l'Iran o i suoi Proxy se ci saranno indicazioni forti relati… - Giba998 : RT @GeopoliticalCen: Gli Stati Uniti sono pronti ad attacchi preventivi contro l'Iran o i suoi Proxy se ci saranno indicazioni forti relati… -