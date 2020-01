Dal 2012 le vendite di videogiochi nel Regno Unito calano per la prima volta (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vendita di videogiochi nel Regno Unito ha subito ha notevole battuta d'arresto, una situazione che non si verificava dal 2012. La situazione peggiore è quella relativa al formato fisico, che nel 2019 è scesa del 19,8%.Sono state vendute 17.6 milioni di copie fisiche che hanno generato ricavi pari a 602.5 milioni di sterline, ovvero 21,7% in meno dell'anno scorso. Le cose vanno meglio per il settore digitale, che con la sua crescita dell'1,1% ha generato 3,17 miliardi in ricavi. Sommando i dati viene fuori che le vendite di videogiochi nel Regno Unito sono calate del 3,4% rispetto allo scorso anno.Il videogioco più venduto è FIFA 20 che pur essendo arrivato a 1,5 milioni di copie si lascia battere da FIFA 19 e le sue 1,9 milioni di unità vendute. Segue a ruota Call of Duty: Modern Warfare, con 1,192 milioni di copie vendute.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

StefanoFassina : Qualche dato sulle immorali rendite da concessioni #Autostrade (fonte @CorteContiPress ) dal 2012 al 2017: ricavi d… - MargheritAxen : RT @TRolfi: #Ibrahimovic: 'Non volevo lasciare il #Milan nel 2012, non c'era il mio ok. Il Milan è come casa mia, quando sono andato via da… - Eurogamer_it : Dal 2012 le vendite di videogiochi nel Regno Unito calano per la prima volta -