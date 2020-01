Traffico Roma del 02-01-2020 ore 07:30 (Di giovedì 2 gennaio 2020) TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO SE NON QUELLO LEGATO AGLI SPOSTAMENTI DEL MATTINO. LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE, MASSIMA PRUDENZA SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI. AL NOMENTANO LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE, INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DEL CAMPIDANO ALL’ALTEZZA DI VIA SALENTO PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 02-01-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma, notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… -