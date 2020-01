Sudan, precipita aereo militare: almeno 18 morti, tra cui bambini (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un aereo militare è precipitato nella regione del Darfur, in Sudan: il bilancio provvisorio è di almeno 18 morti, tra cui bambini. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, giovedì 2 gennaio. A darne notizia è l’esercito Sudanese. Secondo le prime informazioni, l’aereo è precipitato 5 minuti dopo il decollo dall’aeroporto di El Geneina, capitale del Darfur Occidentale, nell’ovest del Sudan, dove aveva trasportato aiuti umanitari. La città di El Geneina – scrive l’agenzia di stampa Ansa – è stata teatro negli ultimi giorni di scontri tra tribù arabe e africane che hanno causato la morte ci quasi 50 persone. Nella giornata di oggi è precipitato anche un elicottero militare, a Taiwan: il bilancio è di 8 morti, tra cui il capo dello stato maggiore di Taiwan. Leggi anche: Taiwan, cade elicottero militare: 8 vittime tra cui il capo di stato ... Leggi la notizia su tpi

