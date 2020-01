Sindacati: finalmente svolta su mense (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – Dopo 16 ore di trattativa no stop, lo scorso 31 dicembre alle 3.30 del mattino si e’ concluso il maxi cambio appalto che coinvolge circa 2400 lavoratrici e lavoratori che operano nelle mense scolastiche del Comune di Roma e dei nidi capitolini. La protesta, riguardante le molte carenze e criticita’ contenute nel bando, risale al 2017 e sono stati tanti gli scioperi, i presidi, i flash mob e gli incontri con l’Amministrazione Capitolina per difendere il lavoro, i diritti e le tutele di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Cosi’, in una nota, i Sindacati Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs Roma Lazio. Il bando aveva infatti escluso per errore tecnico 500 dipendenti – 330 delle scuole autogestite e 170 della Roma Multiservizi – non garantiva i diritti sindacali (sciopero, assemblea) e, cosi’ come formulato, avrebbe ... Leggi la notizia su romadailynews

narrasia1 : La Buona Scuola era una buona legge, da migliorare, ma buona, ecco perché contrastata da docenti e sindacati, perc… - AnnaOrr15 : @nicmax25 Caspita!!!Bacio in fronte a Landini.Contro chi e xche' era finalmente arrabbiato?? I sindacati devono coi… - BenjyKays : RT @CarloCalenda: Una grande giornata per #ILVA,per l’industria italiana e per Taranto.Finalmente possono partire gli investimenti ambienta… -