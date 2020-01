Scossa di terremoto magnitudo 5.8 in Iran (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo 5.8 ha colpito alle 04:29 UTC l’Iran nordorientale: secondo la televisione di Stato, non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Il sisma ha colpito la città di Sangan, al confine con l’Afghanistan, e l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8 km.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 in Iran Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

