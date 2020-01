Salvini: Conte zero assoluto,non esiste

Conte non ha un voto, non esiste: ha scoperto il gusto delle poltrone e ci vuole rimanere(...) Mi batte nei sondaggi? Alle urne non esiste".Così il leader della Lega,Salvini,in una lunga intervista alla Stampa. Il governo Monti "era migliore. L'ho combattuto ma almeno aveva un'idea, un progetto". "Oggi il Pd è il peggio del peggio,la peggiore eredità che Berlinguer e Lama potessero augurarsi". Sulla Gregoretti:"Pronto a 18 anni di carcere ma voglio vedere i 5S votarmi contro".(Di giovedì 2 gennaio 2020) "Siamo in mano a uno dei peggiori governi dal Dopoguerra". "non ha un voto, non: ha scoperto il gusto delle poltrone e ci vuole rimanere(...) Mi batte nei sondaggi? Alle urne non".Così il leader della Lega,,in una lunga intervista alla Stampa. Il governo Monti "era migliore. L'ho combattuto ma almeno aveva un'idea, un progetto". "Oggi il Pd è il peggio del peggio,la peggiore eredità che Berlinguer e Lama potessero augurarsi". Sulla Gregoretti:"Pronto a 18 anni di carcere ma voglio vedere i 5S votarmi contro".(Di giovedì 2 gennaio 2020)

