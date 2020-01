Per pazienti con tumore Banca della Parrucca in Asl e ospedali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – La Regione Lazio, nella Legge di Stabilita’ recentemente approvata, ha stanziato un finanziamento di 450 mila euro per il prossimo biennio (300 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021) destinato all’acquisto di parrucche per i malati oncologici al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli durante le cure. Viene inoltre istituita la Banca della Parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre Asl e con il coinvolgimento degli Enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, fornira’ gratuitamente le parrucche. Cosi’ in una nota la Regione Lazio. “E’ un piccolo segnale, fortemente richiesto dalle associazioni dei malati, di vicinanza e supporto in un momento cosi’ difficile come il periodo della malattia- hanno commentato in ... Leggi la notizia su romadailynews

