Paragone espulso dal M5s, Di Battista: “E’ più grillino di tanti altri, io sempre d’accordo con lui”. Il senatore: “Difendo il programma” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali”. La difesa del senatore Gianluigi Paragone, espulso dal M5s la sera del primo gennaio, è uno degli esponenti più importanti del Movimento: Alessandro Di Battista. L’ex deputato, da tempo lontano dalle telecamere, ha scelto di commentare con il suo profilo personale sotto il post dell’attivista Angela Bosco su Facebook per criticare la decisione dei probiviri 5 stelle. “Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui”, ha detto. “Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei”. Una presa di posizione quella di Di Battista che non sorprende: l’ex deputato e il senatore sono da sempre molto vicini e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

