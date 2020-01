Meloni: "Governo andrà a casa per logoramento" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Questa mattina su Il Messaggero c'è un'intervista a Giorgia Meloni realizzata da Mario Ajello. La leader di Fratelli d'Italia parla delle imminenti elezioni in Emilia-Romagna e anche una possibile nuova crisi di Governo. Il colloquio comincia però dal giudizio sul discorso di fine anno del Presidente Mattarella, che Meloni ha stranamente elogiato:"È stato un discorso di alto profilo. Mi sono piaciuti i richiami all'identità italiana. Una visione da italiano orgoglioso, nella quale io, essendo una italiana orgogliosa, mi ritrovo con facilità. Purtroppo il discorso del Presidente si scontra con la realtà dei fatti. Questa, a causa dell'attuale Governo, è un'Italia minimale, curva su se stessa, incapace di stare a testa alta"Secondo Meloni, il Governo Conte 2 è unito solo "dal collante della paura e dell'interesse" e "non ha alcuna visione dell'Italia". Più avanti nell'intervista dice ... Leggi la notizia su blogo

