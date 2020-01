Mary Poppins stasera in TV su Rai1! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Torna stasera in TV su Rai1 alle 21:25 Mary Poppins, uno dei più famosi classici Disney, vincitore di ben 5 Premi Oscar nel 1965. Mary Poppins torna stasera su Rai1 alle 21:25 per uno degli appuntamenti ormai imperdibili delle feste natalizie. Ispirato ai romanzi di Pamela Lyndon Travers, nel 1965, anno successivo alla sua uscita, il film vinse ben 5 premi Oscar, tra cui le statuette per la migliore colonna sonora e per la migliore attrice protagonista ad una giovanissima Julie Andrews. La storia di Mary Poppins è ormai arcinota: la famiglia Banks è alle prese con l'ennesimo cambio di governante dopo che anche l'ultima si è licenziata per colpa delle intemperanze dei piccoli Jane (Karen Dotrice) e Michael (Matthew Garber). Il signor Banks ... Leggi la notizia su movieplayer

Disney_IT : Soffia un vento magico su @RaiUno questa sera. ?? Alle 21:25, non perdete 'Mary Poppins'. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mary Poppins stasera in TV su Rai1! - _miriana : RT @STEPINT0SWIFT: stasera su rai 1 c’è mary poppins ed io non vedo l’ora da brava bimba di julie andrews -