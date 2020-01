LOST IN SPACE - Recensione della seconda stagione (Di giovedì 2 gennaio 2020) A più di un anno dall'arrivo della prima stagione, Netflix rilascia il secondo ciclo di episodi di LOST in SPACE, agognato a lungo e con grandissimo interesse grazie al successo suscitato dal drama sci-fi, essendo stato uno dei prodotti Netflix più visti di quel periodo. Sembrerebbe che il duo Sazama-Sharpless sembra aver nuovamente colto nel segno con questa seconda stagione, composta da dieci episodi come la prima, restando costante in termini qualitativi, ma esaltando il tratto più importante in serie come queste, vale a dire la dinamica fra i vari protagonisti. Andiamo a riscoprire insieme le nuove avventure della famiglia Robinson!-SPOILER IN CASO NON AVETE VISTO LA SERIE!!- EPISODI1x01: Shipwrecked (Diretto da Alex Graves, Scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless)1x02: Precipice (Diretto da Alex Graves, Scritto da Zack Estrin)1x03: Echoes (Diretto da Leslie Hope, Scritto da Liz ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

