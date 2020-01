Lo schiaffo e le scuse, pure il Papa si arrabbia: "Io un cattivo esempio" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Andrea Cuomo Bergoglio colpisce una fedele che lo strattona Video virale, il web diviso tra ironia e difesa L'ultimo Papa famoso per uno schiaffo fu Bonifacio VIII, che lo subì ad Anagni nel 1303 a opera di Sciarra Colonna e del suo guanto di ferro, e fu un oltraggio sanguinoso nell'ambito della lotta tra il Papato e la corona francese per stabilire quale dovesse prevalere tra potere temporale e potere spirituale, e allora non si andava tanto per il sottile. Ma per un altro schiaffo - vabbè, uno schiaffetto - rischia di passare se non alla storia quanto meno alla cronaca anche Francesco I, che stavolta il buffetto non lo ha subito ma addirittura inflitto. Un bel colpetto indispettito assestato alla mano di una petulante fedele che lo strattonava martedì sera da dietro una transenna durante la sua visita al presepe di piazza San Pietro. La scena, a suo modo già cult, ha fatto ... Leggi la notizia su ilgiornale

ilpost : Il #Papa si è scusato per essersi arrabbiato con la donna che lo strattonava - Riccardo957 : @catenaaurea66 @Filomen30847137 Gesù porgeva l’altra guancia ad uno schiaffo,forse lui lo ha dimenticato, doveva as… - karlyto23 : Il Papa si è scusato per essersi arrabbiato con la donna che lo strattonava -