La Turchia approva la mozione per l’invio delle truppe in Libia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Decisivo in Turchia il voto favorevole del partito del presidente Erdogan Akp e dei nazionalisti alleati del Mhp che dicono sì alle truppe in Libia. Contrarie le opposizioni: no da socialdemocratici, sinistra e centro Il Parlamento della Turchia ha autorizzato l’invio di truppe in Libia a sostegno del governo del premier Fayez al-Serraj, riconosciuto dalle … L'articolo La Turchia approva la mozione per l’invio delle truppe in Libia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

