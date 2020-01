Iran, forte scossa di magnitudo 5.8 a confine con l’Afghanistan (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una scossa di magnitudo 5.8 è stata avvertita a Sagan, una città di circa 10.000 abitanti nel nord est dell’Iran, al confine con l’Afghanistan. Lo riporta la tv di stato precisando che non si hanno al momento notizie di feriti o danni. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri e ha coinvolto un’area abbastanza ampia. Leggi anche: Iraq, le forze pro Iran ordinano ai sostenitori lo stop delle proteste. Khamenei risponde a Trump: «Ragiona prima di twittare»Iraq, in migliaia contro l’ambasciata Usa dopo i raid sull’Iran: diplomatici costretti a scappare – VideoFortissima scossa di terremoto in Pakistan e Afghanistan L'articolo Iran, forte scossa di magnitudo 5.8 a confine con l’Afghanistan proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

