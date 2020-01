iPhone 12: 5G, sensore di impronte e selfie cam on-display, nessun notch (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 si prospetta un anno innovativo per Apple con iPhone 12 che dovrebbe portare un’altra rivoluzione al design dopo la prima introdotta con iPhone X e l’odiata tacca.Già ad inizio estate, al Mobile World Congress di Shangai, l’azienda di Cupertino ha svelato, riporta China Times, informazioni in merito alla realizzazione di un display senza notch.A conferma di queste rivelazioni i brevetti depositati in Giappone il 23 dicembre che mostrano la novità che sarà introdotta con il prossimo modello atteso al solito nel mese di settembre.Recensione iPhone 11 Pro, il più maneggevole e il meno vendutoiPhone 12 una vera rivoluzioneApple cambierà tutto con iPhone 12? Secondo le ultime notizie trapelate pare proprio di si. Il design degli iPhone 2020 sarà all display, senza tacca e quindi senza FaceID.Il metodo di sblocco sarà l’impronta digitale il cui sensore sarà ... Leggi la notizia su pantareinews

