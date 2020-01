Il Parlamento turco autorizza l’invio di soldati in Libia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Smacco per l’Italia, che ha cercato di scongiurare l’intervento di Ankaraa e vede sfumare un ruolo da protagonista a Tripoli Leggi la notizia su ilsecoloxix

