Fuga dall'Australia. Attesa nuova ondata di calore, 48 ore ai turisti per lasciare il sud-est (Di giovedì 2 gennaio 2020) Morte, fiamme e cenere. E il fuoco non si placa ancora. È questa la situazione in Australia dove la “stagione degli incendi”, iniziata a settembre, ha causato 18 vittime, bruciato migliaia di case, mandato in cenere 12 milioni di acri e ucciso, si stima, circa mezzo miliardo di animali. Canguri in Fuga, koala avvolti in coperte ignifughe, una bambina alla guida - sola e con una mascherina sul viso - di una barca a motore sullo sfondo rosseggiante delle fiamme incombenti, che hanno spinto migliaia di persone a cercare rifugio sulle spiagge. Queste sono alcune delle immagini apocalittiche che giungono dall’Australia e che mostrano un paese comunemente percepito come tranquillo e prospero, preda di incendi devastanti e sull’orlo di una crisi umanitaria e ambientale senza precedenti.Nelle ultime ore il caldo ha mollato un po’ la presa lasciando ... Leggi la notizia su huffingtonpost

