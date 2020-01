Esplosione Alessandria, moglie del Vigile del Fuoco morto: “2020 non portarmi via nessun altro” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Elena è la vedova di Nino Candido, uno dei 3 vigili del Fuoco morti nella notte tra il 4 e 5 novembre nell’Esplosione di un cascinale a Quargnento, in provincia di Alessandria. Con lui c’erano i colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, e anche loro hanno perso la vita quel giorno. Elena ha condiviso il suo straziante augurio per il 2020 sui social. Il messaggio di Elena “Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore, dove non esistono tragedie, malattie, povertà. Dove possa non esistere né il bene né il male, ma solo pace. 2020 accomodati pure, ma ti prego, quando andrai via non portarmi via nessun altro“, scrive su Facebook Elena. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva ricordato Nino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo durante il suo messaggio di fine anno. “Nino Candido voglio credere che tu sia in un posto ancora più incantevole ... Leggi la notizia su thesocialpost

