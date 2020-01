Ecco 10 boss immaginari che non sfigurerebbero in Elden Ring (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gli occhi di tutti gli appassionati di soulslike sono puntati su Elden Ring, il nuovo fantasy frutto della collaborazione fra From Softwareed il famoso George R.R. Martin.Alcuni appassionati hanno provato ad immaginare 10 boss che i giocatori di Elden Ring potrebbero incontrare, una volta arrivato sul mercato. I suggerimenti arrivati dai forum Reddit e ResetEra hanno permesso allo YouTuber VaatiVidya di creare un video molto interessante focalizzato appunto su 10 boss fittizi che non stonerebbero nel gioco completo.I boss che appaiono nel video sono classificati da un valore che va da 1 a 10, tali valori tengono conto delle capacità dei boss, originalità e la compatibilità con il contesto narrativo e artistico del gioco.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco 10 boss immaginari che non sfigurerebbero in Elden Ring - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'DMAX' LCN 52 canale presente nel Mux TIMB1 Ch 47 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Nel… - seimaggio : RT @BI_Italia: Parla Gianfranco Lanci, boss di #Lenovo : 'Bisogna essere aperti a culture diverse, non pensare che la propria cultura sia l… -