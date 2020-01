Corso Francia, Pietro Genovese al giudice: “Sconvolto e devastato per quello che è successo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un’ora davanti al giudice. “Sono sconvolto e devastato per quello che è successo” ha detto Pietro Genovese, il 20enne accusato di omicidio stradale per aver investito e ucciso due 16enni durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto a Roma. Il ragazzo deve rispondere della morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Giaccone scuro e sguardo basso, il 20enne era accompagnato dai suoi difensori, Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. Nell’ordinanza di custodia cautelare il giudice le indagini preliminari, Bernadette Nicotra, aveva rilevato che l’automobilista guidava con “imprudenza e imperizia” e “teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 chilometri orari”. In più “si era messo alla guida nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse stata già ritirata la patente di guida per violazioni del codice ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

