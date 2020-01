Barbara Lezzi sta con Gianluigi Paragone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Barbara Lezzi sta con Gianluigi Bombatomica Paragone. L’ex ministra del Sud del governo Conte One si schiera stamattina con l’ex direttore della Padania cacciato ieri dal MoVimento 5 Stelle che nel frattempo ha ricevuto la solidarietà di Alessandro Di Battista. Secondo la Lezzi la dirimente per Paragone è non passare alla Lega: Gianluigi Paragone è e resta un mio collega. Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega. Fino a quando avrà il coraggio di non rispondere né alla Lega, né al PD, né ad altri ma solo al buonsenso e alle sue idee, come sempre ha fatto, resterà un mio collega. Per il resto, non sono permalosa. Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

