Alex Pettyfer sposa Toni Garrn, l'annuncio social (Di giovedì 2 gennaio 2020) Fine 2019 con sorpresa per Alex Pettyfer, 29enne attore inglese che si è ufficialmente fidanzato. Ad annunciare il lieto evento Toni Garrn, 27enne modella tedesca, che ha condisivo sui social un bacio d'amore con Alex e l'immancabile anello in primo piano.La vigilia di Natale l'amore della mia vita mi ha sorpreso in ginocchio, chiedendomi di essere suo per sempre. Ha cambiato la mia vita il giorno in cui ci siamo incontrati e mi ha mostrato cos'è l'amore, quindi sì, non vedo l'ora di passare ogni giorno (o quasi) della mia vita con te.Queste le parole della Garrn, ex di Leonardo DiCaprio e del cestista Chandler Parsons. Nel passato sentimentale di Pettyfer si ricordano Emma Roberts, April Pearson, Riley Keough e Marloes Horst.Alex Pettyfer sposa Toni Garrn, l'annuncio social 02 gennaio 2020 09:55. Leggi la notizia su blogo

