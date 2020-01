Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio della azione Gabriella Luigi in studio con morte alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro caratterizzato come ogni anno dall’utilizzo di botti ed altri artifici pirotecnici inizia ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso dopo essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai Botti nel napoletano 48 feriti nessuno in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno un giovane rimasto ferito ad un occhio a Canosa di Puglia a Bari quattro feriti per il cedimento di una parte di un controsoffitto di un hotel durante un uno dei ricoverati è in gravi condizioni l’unicef e celebra i bambini nati il giorno di capodanno in tutto il mondo nasceranno circa 392bambini 1210 in Italia a livello globale l’agenzia dell’ONU stima che oltre la ... Leggi la notizia su romadailynews

