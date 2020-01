Rieti, disabile muore carbonizzato in casa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'uomo di 54 anni, è stato trovato all'alba dalla compagna e dalla sorella che stavano rientrando nell'abitazione. E' accaduto a Montopoli in Sabina Leggi la notizia su repubblica

Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Rieti, disabile morto carbonizzato in un'abitazione rurale #rieti - BreakingItalyNe : RIETI: Incendio in un'abitazione rurale nella notte a Montopoli di Sabina: Muore un disabile di 54 anni - Andrea1975_ : RT @SkyTG24: Disabile di 54 anni morto carbonizzato in un incendio nel Reatino -