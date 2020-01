Ragazzo strappa una tela di Picasso durate una mostra | ignoti i motivi del folle gesto

Londra - Ragazzo di 20 anni strappa la tela di un quadro di Picasso : ecco cosa è successo : Un ragazzo di 20 anni ha danneggiato volontariamente un Picasso da 20 milioni di sterline alla Tate Modern Gallery di Londra. L’autore del gesto, Shakeel Massey, resterà in custodia cautelare fino alla prima udienza fissata per il 30 gennaio, ma ha già detto che respingerà tutte le accuse. La Galleria non ha dato ulteriori dettagli sulle condizioni del quadro. L’opera rovinata è il “Busto di donna“, un ritratto ...