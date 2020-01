Papa Francesco strattonato da una fedele si arrabbia (VIDEO) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Anche il Papa può perdere le staffe. È capitato ieri sera quando Francesco è stato strattonato da una fedele un po' troppo calorosa di cui il Pontefice ha dovuto liberarsi in maniera energica. L’episodio è occorso dopo la solenne celebrazione del Te Deum. Il Santo Padre era sceso in piazza San Pietro con l’intenzione di salutare la folla di fedeli e ammirare il presepe plastic free regalatogli dalla Regione autonoma del Trentino Alto Adige. È stato a quel punto che una donna, afferrando la mano del Papa per salutarlo, ha tirato verso di sé con forza il braccio del Pontefice, il quale colto di sorpresa da quel saluto che deve essergli sembrato molesto ha reagito in maniera stizzita, come si vede nel VIDEO in alto. Papa Francesco strattonato da una fedele si arrabbia (VIDEO) é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 11:57 di ... Leggi la notizia su blogo

