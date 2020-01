Il progetto di De Laurentiis non è Gattuso, è la restaturazione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’ultimo ed unico baluardo di futuro è stato scacciato, fisiologicamente, dal pubblico e dalla città. Aurelio De Laurentiis, come Marty McFly in Ritorno al futuro, ha ripristinato il continuum dello spazio tempo della città, fatto di bel giuoco, 4-3-3, di sogno nel cuore e patti per i più svariati obiettivi. Insomma il solito minestrone partenopeo che consente alla piazza di bearsi nella sua ignorante cecità. Ancelotti come il cattivo Beef è stato spazzato via. Come se non fosse mai esistito. De Laurentiis ha smentito se stesso, ma non ha mai sentito Ancelotti come parte integrante del Napoli e di Napoli. È stato Aurelio il sabotatore del Napoli di Ancelotti. Ha fatto di tutto per mettere in difficoltà il suo allenatore con: liti infantili, dichiarazioni al vetriolo, campagna acquisti senza progettualità, voluta inflessibilità e figure intermedie inesistenti, sperando di spingere Re ... Leggi la notizia su ilnapolista

