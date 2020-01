Il 2020 di Vincenzo Nibali: programma gare, calendario e appuntamenti. Giro d’Italia, Olimpiadi e Mondiali nel mirino (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Vincenzo Nibali incomincia l’anno con una nuova casacca, da oggi lo Squalo è ufficialmente un corridore della Trek-Segafredo ed è pronto per affrontare una stagione molto importante per la sua carriera. Sarà un 2020 particolarmente intenso per il fuoriclasse siciliano che ha grandissimi obiettivi e che vuole tornare a trionfare da vero fenomeno qual è, non mancano i sogni in un’annata ricchissima di eventi e già segnata da tempo nell’agenda personale del 35enne che si rilancia ancora una volta in una carriera semplicemente magnifica. Vincenzo Nibali ha già cerchiato in rosso i suoi appuntamenti di riferimento e punta ad ampliare il suo già ricco palmares. Mirino puntato sul Giro d’Italia (9-31 maggio), il percorso sembra essere particolarmente congeniale alle sue caratteristiche visto che ci saranno diverse salite tra cui molte oltre i 2000 metri s.l.m. e con tre ... Leggi la notizia su oasport

