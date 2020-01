Gesesa-Sant Agata de’Goti, interruzione idrica per un guasto sulla condotta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSant Agata de’Goti (Bn) – Gesesa comunica che, nelle prime ore del mattino è stata riscontrata una grande perdita su una condotta nel comune di Sant’Agata de Goti, che sta provocando disservizi nell’erogazione del servizio idrico nelle seguenti zone: Loc. Santa Croce; Restinola; Sant’Anna. Gesesa si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dalla propria attività di gestione e ricorda, inoltre, che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17 e che tutti gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web Gesesa.it. L'articolo Gesesa-Sant Agata de’Goti, interruzione idrica per un guasto sulla condotta proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Gesesa Sant Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gesesa Sant