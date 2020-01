Freccette, Peter Wright vince i Mondiali di freccette 2020: a 49 anni sconfigge il mostro van Gerwen e guadagna mezzo milione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Inizia col botto il 2020 sportivo. Lo scozzese Peter Wright (7) è campione del mondo di freccette per la prima volta nella sua carriera, dominando per 7 a 3 la finale del Mondiale 2020 contro il numero 1 del mondo e favoritissimo olandese Michael van Gerwen. All’Alexadra Palace di Londra si è presentato il pubblico delle grandi occasioni per celebrare la crescente popolarità di questo sport e uno degli atti conclusivi più belli che si ricordino ha ricompensato al meglio il caldo supporto. Wright si prende la rivincita nel migliore dei modi rispetto a quella finale del 2014 vinta dall’olandese proprio 7 a 3, che era stata inoltre anche l’ultima volta che i due si sono incontrati nel World Darts Championship. La statistica più importante per il 49enne di Livingston è che per la prima volta dopo 10 tentativi riesce a sconfiggere il più accreditato rivale in una finale. ... Leggi la notizia su oasport

