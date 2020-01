"È la scorta a dover chiedere scusa, non Papa Francesco". Intervista al Comandante Alfa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) "La sicurezza del Papa deve chiedere scusa, non il Santo Padre. La sicurezza di Papa Francesco ieri sera ha sbagliato tutto, forse per rilassatezza, forse per routine, ma hanno sbagliato completamente i movimenti". Lo spiega all'AGI il 'Comandante Alfa', ovvero il fondatore del 'Gis', il Gruppo di intervento speciale "a disposizione della collettività 24 ore su 24" che agisce nei momenti più concitati e complessi. Arresti di mafiosi, operazioni complesse, irruzioni, il Comandante Alfa da quasi 50 anni indossa il mefisto, è diventato il 'carabiniere senza volto'. È lui che ha addestrato le forze speciali italiane per diversi decenni, il personale di scorta nel nostro Paese, tanto da essere chiamato a insegnare le tecniche di sicurezza alle polizie di mezzo mondo. "La tutela è una cosa seria. È la seconda volta che accade in Vaticano - ricorda il Comandante Alfa ... Leggi la notizia su agi

