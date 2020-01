Danza con Me: Roberto Bolle inaugura il prime time del 2020 di Rai 1 con Benigni, Bocelli e Marracash (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Bolle Per il terzo anno consecutivo spetterà a Roberto Bolle inaugurare il prime time del nuovo anno di Rai 1. Stasera, dalle 21.25 circa, torna infatti l’appuntamento con Danza con Me, lo show ideato e condotto dal ballerino e coreografo di Casale Monferrato. Nel corso della serata saranno tanti gli ospiti che affiancheranno Bolle: l’inedita coppia formata da Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari terrà le redini dello spettacolo, raccontando con ironia tutto ciò che accadrà sul palco. Sono previsti inoltre gli interventi di Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Alberto Angela e Luca Zingaretti, chiamato a rendere omaggio all’umanità di Charlie Chaplin. Il mondo musicale verrà invece rappresentato da Nina Zilli, che si confronterà con il repertorio degli anni ‘60, da Marracash e Cosmo. Nell’elenco degli ospiti compaiono anche Andrea Bocelli e Stefano ... Leggi la notizia su davidemaggio

