Andreas Muller e Veronica Peparini Capodanno: “Amore sempre più grande” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il nuovo anno di Andreas e Veronica di Amici: un Capodanno speciale per la coppia Veronica Peparini e Andreas Muller hanno chiuso in bellezza il 2019: hanno trascorso il Capodanno circondati dall’amore autentico e hanno deciso di scrivere un messaggio per tutti quei fan che li seguono su Instagram. Hanno fatto passi importanti, coreografa e … L'articolo Andreas Muller e Veronica Peparini Capodanno: “Amore sempre più grande” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

zazoomnews : ‘Siete delle me’: Andreas Muller sbotta sui social ecco cosa è successo al ballerino di Amici (FOTO) - #‘Siete… - KontroKulturaa : 'Siete delle me***': Andreas Muller sbotta sui social, ecco cosa è successo al ballerino di Amici (FOTO) - - 7princ_8 : No vabbé anche Perdo le parole... Ma che è un dejavu? Andreas Muller ti voglio sul palco a cantare! #amici17… -