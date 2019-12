Palermo, Gdf sequestra un quintale di sigarette di contrabbando (Di martedì 31 dicembre 2019) Gli agenti hanno anche arrestato un uomo di 30 anni. Si tratta del conducente di un veicolo diretto verso Palermo, che conteneva le sigarette poi sequestrate. Vasta operazione della Guardia di Finanza di Palermo alle prime luci dell’alba. Gli agenti hanno infatti sequestrato un ingente quantità di sigarette di contrabbando. L’ammontare del materiale sequestrato si … L'articolo Palermo, Gdf sequestra un quintale di sigarette di contrabbando proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

