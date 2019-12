Le ferie di La7 sotto le feste. Ma la vera beffa sono le repliche di servizi 'scaduti' (Di martedì 31 dicembre 2019) La rete dell’informazione, ma non sotto le feste. La7 in questi giorni è in ferie. Non un’eccezione nell’ampio panorama televisivo, sia chiaro, ma nel caso del canale di Andrea Salerno la circostanza salta maggiormente all’occhio.Stop ai grossi programmi di prima serata, da Di Martedì a Piazzapulita, passando per Propaganda Live e Non è l’Arena. In pausa pure l’access prime time con Otto e mezzo, ma la vera anomalia risulta evidente nell’ampia fascia del day time dove, telegiornali a parte, regna il deserto.Le ferie di La7 sotto le feste. Ma la vera beffa sono le repliche di servizi 'scaduti' pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2019 20:16. Leggi la notizia su blogo

