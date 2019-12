La mezzanotte di Hong Kong con la catena umana e senza fuochi d'artificio (Di martedì 31 dicembre 2019) A oltre sei mesi dall’inizio delle proteste anti-governative, Hong Kong è passata attraverso raduni oceanici, il caos e le violenze delle fasi più cruenti - sfociate in vere e proprie battaglie tra polizia e manifestanti pro-democrazia - il crollo dell’economia, in recessione tecnica al terzo trimestre, fino alla vittoria dei candidati pro-democratici alle elezioni per il rinnovo dei Consigli Distrettuali, a novembre scorso.Alla vigilia del 2020 migliaia di persone hanno formato una lunga catena umana e hanno cantato l’inno di che ha caratterizzato tutte le proteste contro il regime cinese. Intanto però i fuochi d’artificio della mezzanotte di Capodanno, che tradizionalmente illuminano lo skyline di Hong Kong, sono stati cancellati per ragioni di sicurezza. Lo ha annunciato l’ente turistico dell’ex colonia britannica, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Mattelan1 : La mezzanotte di Hong Kong con la catena umana e senza fuochi d'artificio - MyMovingTrip : RT @HuffPostItalia: La mezzanotte di Hong Kong con la catena umana e senza fuochi d'artificio - valeriapisano : La mezzanotte di Hong Kong con la catena umana e senza fuochi d'artificio -