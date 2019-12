Guida Fortnite Mezz’Inverno: come sparare fuochi d’artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti (Di martedì 31 dicembre 2019) Le sfide di Fortnite Mezz'Inverno 2019 non si fermano neppure per l'ultimo giorno dell'anno. Con il 2020 alle porte, la Battaglia Reale firmata dai ragazzi di Epic Games continua infatti a regalare sorprese e missioni sempre rinnovate a tutti gli appassionati, impegnati sul secondo capitolo del gioco e sui server messi a disposizione dal team di sviluppo americano su un po' tutte le piattaforme in commercio - quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android. Oggi, in particolare, la nuova sfida di Fortnite Mezz'Inverno è assolutamente a tema con il Capodanno. Non a caso, ci chiede di sparare dei fuochi d'artificio sulle spiagge di Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti. Un compito davvero molto semplice sia per i veterani del Battle Royale che per i neofiti, che impiegherà di conseguenza solo pochi istanti del nostro tempo ... Leggi la notizia su optimaitalia

