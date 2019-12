Elisa Isoardi scoppia a piangere in diretta a La prova del cuoco: la consolazione di Claudio Lippi (Di martedì 31 dicembre 2019) Elisa Isoardi scoppia a piangere a La vita in diretta Elisa Isoardi ha deciso di trascorrere il Santo Natale in famiglia. Quindi ha lasciato la caotica Roma per recarsi in montagna e raggiungere la sua adorata madre. A renderlo noto è stata la stessa conduttrice de La prova del cuoco attraverso delle foto condivise sul suo account Instagram. Durante la puntata andata in onda venerdì scorso, però, l’artista piemontese è scoppiata a piangere in diretta. Per quale motivo? Cosa le è successo? Nulla di grave, infatti erano solo lacrime di gioia per qualcosa di inaspettato e molto particolare che le ha fatto il suo collega di lavoro e braccio destro Claudio Lippi. Di cosa si tratta? La sorpresa del collega Claudio Lippi Venerdì scorso la bella Elisa Isoardi ha spento 37 candeline visto che era il suo compleanno. Il 2019 è stato un anno molto particolare per la conduttrice del cooking ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Elisa Isoardi scoppia a piangere in diretta a La prova del cuoco: la consolazione di Claudio Lippi - - infoitcultura : Antonella Clerici ed Elisa Isoardi | Vacanze da sogno insieme FOTO - infoitcultura : Elisa Isoardi senza trucco: la foto fa impazzire i fan -