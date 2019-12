Crollo in galleria A26, tratto ancora chiuso. Autostrade: “Si sono staccati onduline e intonaco” (Di martedì 31 dicembre 2019) Proseguono i lavori di messa in sicurezza della galleria Berté sull'autostrada A26 dopo il Crollo della parte di soffitto. Chi deve attraversare il tratto interessato, al momento può farlo con un cambio di carreggiata percorrendo la galleria parallela. Oggi Autostrade è stata convocata d'urgenza alla sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Leggi la notizia su fanpage

