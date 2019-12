Calendario Ciclismo femminile 2020: date e programma di tutte le gare (Di martedì 31 dicembre 2019) Mancano poco più di due settimane alla via della stagione di Ciclismo femminile 2020. Tanti i grandi appuntamenti in programma, dai Mondiali al Giro Rosa, passando per le Olimpiadi e i Campionati Europei. Di seguito trovate il Calendario comprendente tutte le gare UCI, anche quelle non facenti parte del circuito Women’s World Tour, che si svolgeranno nell’annata che sta per cominciare. Calendario STAGIONE Ciclismo femminile 2020 16.01-19.01 Santos Women’s Tour (Australia) 25.01 GP Belek (Turchia) 25.01 Gravel and Tar (Nuova Zelanda) 30.01 Race Torquay (Australia) 01.02 Cadel Road Race (Australia) 05.02-06.02 Womens Herald Sun Tour (Australia) 09.02 Volta Valenciana (Spagna) 13.02 Grand Prix Alanya Women (Turchia) 14.02 Grand Prix Gazipasa Women (Turchia) 17.02-20.02 Dubai Women’s Tour (Emirati Arabi Uniti) 20.02-23.02 Setmana Valenciana (Spagna) 28.02-01.03 ... Leggi la notizia su oasport

