Alessia Marcuzzi riceve un appello per L’Isola: “Liberami dal mio vizio” (Di martedì 31 dicembre 2019) L’Isola dei Famosi 2020, Alessia Marcuzzi riceve un appello: “Liberami dalla mia dipendenza” Ha avuto tanto dalla vita, sia nel bene che nel male, dopo un passato nel mondo del cinema e la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip (durata da Natale a Santo Stefano!), è pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi. Eleonora Giorgi ha fatto l’ennesimo appello ad Alessia Marcuzzi per prenderla come naufraga del reality che dovrebbe andare in onda in primavera: “Prendimi all’Isola, liberami dal mio vizio e dalla mia dipendenza, così smetto pure di fumare”. In un’intervista a Nuovo, Eleonora Giorgi si è detta sicura di voler partecipare a L’Isola dei Famosi. Dopo l’esperienza al GF Vip, le piace fare questo tipo di televisione, si diverte da matti e vive un senso di leggerezza che non esiste nel mondo del cinema. ... Leggi la notizia su lanostratv

modamadeinitaly : Il tè verde, bevanda beauty! dal blog di Alessia Marcuzzi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, vacanze di capodanno alle Maldive - KontroKulturaa : Alessia Marcuzzi, fisico da urlo a Dubai: ma qualcos’altro cattura gli ammiratori - -